Milena González comparte su receta familiar de tacos con salsa rosada

En Santo Domingo de Heredia, Milena González enseñó a preparar unos deliciosos tacos de tortilla con pollo en salsa rosada, una receta que heredó de su madrina y que combina perfectamente con ensalada verde (ver video adjunto).

Los ingredientes incluyen pechuga de pollo, repollo, cebolla, chile dulce rojo y verde, 20 tortillas y una mezcla de sazón, ajo en polvo, paprika, orégano, pimienta y salsa inglesa.

Con paso a paso y mucho entusiasmo, Milena mostró cómo lograr un platillo lleno de sabor y tradición, invitando a todos a descubrir la magia de cocinar con amor y compartir recetas familiares.