Mi Cafecito Coffee Tour: la experiencia perfecta para los amantes del café y la naturaleza

En las verdes montañas de Sarapiquí, Alajuela, un grupo de 60 caficultores de Cooperasarapiquí ha convertido su pasión por el café en una experiencia única. Mi Cafecito Coffee Tour, fundado en 2008, no solo permite a los visitantes conocer el proceso detrás del grano de oro, sino que ofrece una aventura completa llena de sabor, paisajes y tradición.

Este tour invita a los visitantes a sumergirse en el fascinante proceso del café. Desde la experiencia de recolectar granos en los cafetales hasta el placer de disfrutar un café chorreado, cada momento está diseñado para conectar con la esencia de la cultura cafetalera costarricense (repase la información completa en el video adjunto).

Pero eso no es todo. Mi Cafecito Coffee Tour combina la experiencia cafetalera con senderismo por exuberantes paisajes, que incluyen tres impresionantes cataratas y un tranquilo lago. Es un plan ideal para los amantes de la naturaleza y para quienes buscan una escapada en familia.



Después de recorrer los senderos y descubrir las maravillas de la finca, el tour ofrece una parada en su restaurante típico. Aquí, los visitantes pueden disfrutar de platillos tradicionales costarricenses, servidos en un ambiente rústico y acogedor.



Antes de finalizar la visita, hay una tienda de souvenirs donde los asistentes pueden llevarse a casa recuerdos artesanales y, por supuesto, un delicioso café para revivir la experiencia en cualquier momento.



Mi Cafecito Coffee Tour no solo es un destino turístico; es también un motor de desarrollo para las familias de los 60 caficultores locales que conforman Cooperasarapiquí. Desde su fundación en 1969, la cooperativa se centró en la producción de café, pero en 2008 decidieron diversificar y abrir las puertas de su finca al turismo. Este proyecto no solo les ha permitido compartir su pasión por el café, ha contribuido significativamente al bienestar económico de la comunidad.



El tour está abierto todos los días, de 7 a. m. a 5 p. m., y es ideal para visitantes de todas las edades. Para reservar, puede contactarlos por WhatsApp al 8409-9407 o visitar su sitio web: www.micafecitocoffeetour.com.