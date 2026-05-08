Melissa empezó a hacer kombucha en su cocina por necesidad y hoy no da abasto con los pedidos

A veces, los caminos más inesperados terminan convirtiéndose en propósito. Así le ocurrió a Melissa Flores, una mujer que, tras atravesar un quebranto de salud, encontró en una bebida milenaria una mejora personal y una oportunidad para emprender.

¿Qué es la kombucha?

La kombucha es una bebida fermentada a base de té, azúcar y una colonia de bacterias y levaduras conocida como SCOBY. Durante el proceso de fermentación, esta mezcla genera probióticos, ácidos orgánicos y enzimas, por lo que muchas personas la consumen como alternativa natural para mejorar la digestión y el bienestar general. Su origen se remonta a Asia hace más de 2.000 años y hoy ha ganado popularidad en todo el mundo por sus posibles beneficios para la salud.



Melissa llegó a la kombucha buscando mejorar su condición. Al comenzar a consumirla, notó cambios positivos en su bienestar, lo que despertó su interés por entender más sobre su preparación. Así empezó a hacerla en casa. Lo que inició como una necesidad personal se convirtió en una pasión. El proceso la atrapó: cuidar los cultivos, experimentar con sabores y ver crecer su producción.



Con el tiempo, Melissa producía más kombucha de la que podía consumir. Fue entonces cuando tomó una decisión: compartirla con otros. Así nació su emprendimiento, con una idea clara: ofrecer un producto que, desde su propia experiencia, podía aportar bienestar a más personas. Hoy, sus kombuchas se distribuyen en más de 40 puntos de venta, consolidándose como una opción cada vez más buscada por quienes apuestan por alternativas naturales.



Para Melissa, este negocio va más allá de vender una bebida. Es una forma de compartir lo que a ella le funcionó, de transformar una dificultad en oportunidad y de demostrar que el bienestar también puede convertirse en un proyecto de vida.



Para conocer de cerca la historia de Melissa y descubrir todo sobre el proceso de elaboración de su kombucha, no deje de revisar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.



Quienes deseen contactarla pueden comunicarse al 8761-5454.

