Mario Pizarro y la misión de reunir las firmas más valiosas del fútbol mundial

Lo que comenzó como una curiosidad terminó convirtiéndose en una misión personal. Mario Pizarro, vecino de Heredia, decidió iniciar este año un proyecto muy particular: reunir las firmas de los futbolistas costarricenses que formaron parte de la histórica Selección Nacional que participó en el Mundial de Italia 1990. Su objetivo parecía claro desde el principio, pero el destino tenía otros planes. La primera firma que consiguió no fue la de un mundialista de Italia 90, sino la de Jafet Soto, exfutbolista y actual presidente del Club Sport Herediano.

Aquella primera firma encendió una pasión que rápidamente comenzó a crecer. Mario empezó a documentar todo el proceso en redes sociales, especialmente en Instagram y TikTok. Sus publicaciones llamaron la atención de aficionados y figuras del fútbol, permitiéndole acercarse a jugadores, dirigentes y personajes históricos del deporte.

Lo que parecía una colección imposible comenzó a tomar forma frente a miles de seguidores (ver video adjunto).

Una colección llena de historia

Con paciencia y mucha perseverancia, Mario logró completar la camiseta firmada por los integrantes de la Selección de Italia 90. También consiguió una camiseta relacionada con la participación de Costa Rica en el Mundial de Brasil 2014, autografiada por varias figuras de aquella histórica generación.

A eso se suma un balón firmado por integrantes de los planteles del Herediano y del Deportivo Saprissa, además de recuerdos firmados por integrantes de la selección femenina de Brasil. Cada pieza representa una historia distinta dentro del universo futbolístico.

Su colección también incluye firmas de grandes nombres del fútbol internacional. Entre ellas destacan las de Carles Puyol, Rivaldo, Pepe, Iker Casillas, Thomas Müller, Son Heung-min, Diego Forlán y José María Gutiérrez Hernández.

Para cualquier aficionado al fútbol, se trata de una colección extraordinaria.

La firma más valiosa

A pesar de todas las figuras internacionales que ha logrado reunir, Mario asegura que su autógrafo más preciado no pertenece a una estrella mundialista ni a un campeón de Europa. Ese lugar especial lo ocupa Berny Ulloa, uno de los árbitros costarricenses más importantes de la historia. Ulloa participó en el Mundial de México 1986 y fue testigo privilegiado de la consagración de Diego Maradona.

La historia que más admira Mario ocurrió precisamente durante ese campeonato. Según recuerda, Berny Ulloa tuvo un altercado con Maradona tras una acción de indisciplina del astro argentino y no dudó en imponer autoridad dentro del terreno de juego.

Para Mario, esa firma representa una parte muy importante de la historia deportiva costarricense. Es el recuerdo de un tico que estuvo en el escenario más grande del fútbol mundial y que se ganó el respeto de todos.

Un sueño todavía pendiente

Aunque su colección sigue creciendo, Mario reconoce que todavía le falta una firma para sentirse completamente realizado. Su gran sueño es conseguir el autógrafo de Keylor Navas, el futbolista costarricense más exitoso de todos los tiempos. Mientras ese momento llega, continuará recorriendo estadios, eventos y actividades deportivas en busca de nuevas historias para sumar a su colección.

Porque para él, cada firma vale mucho más que una tinta sobre una camiseta: es un pedazo de memoria futbolera que merece ser conservado.