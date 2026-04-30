Manuel tiene 80 años, una marimba con ruedas y 30 años de recorrer Alajuela con su música

En medio del ruido cotidiano, entre carros, prisas y rutinas, todavía hay sonidos que logran detener el tiempo. Uno de ellos viene de don Manuel Salazar, un marimbero alajuelense de 80 años que decidió convertir la acera en su escenario.

Su historia no empieza en un teatro ni en una tarima. Empieza en la calle, donde una marimba montada sobre ruedas llama la atención de quienes pasan. No es algo que se vea todos los días, y quizás por eso, quien lo escucha, se queda.

Don Manuel lleva 30 años recorriendo distintos cantones de la provincia de Alajuela con su instrumento. Pero más que un recorrido geográfico, ha sido un camino personal. Hace diez años perdió a su esposa, y desde entonces, la música se convirtió en su compañía más fiel.

Cada nota que sale de su marimba parece cargar historia. No solo la suya, sino la de un país que encuentra en esos sonidos una parte de su identidad. Con cinco hijos y una vida llena de experiencias, don Manuel no se detuvo ante la soledad: la transformó en melodía.

No busca fama ni reconocimiento. Su recompensa está en las miradas curiosas, en las sonrisas inesperadas, en esos segundos en que alguien decide frenar el paso y escuchar. Porque en medio del caos diario, su marimba recuerda algo esencial: que lo extraordinario sigue escondido en lo cotidiano.

Para conocer de cerca la historia de don Manuel y escuchar su marimba en las calles de Alajuela, puede repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.



Quienes deseen contactar a don Manuel pueden comunicarse al 6002-1502.

