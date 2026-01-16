Mango Mix: un emprendimiento que florece con esfuerzo y amor en Lomas del Río

En Lomas del Río, en Pavas, cuando el sol aún no ha salido, Wendolyn Camacho ya está en pie preparando los mangos que más tarde ofrecerá al público junto a su pareja, Rodolfo Vargas. Bajo un toldo sencillo, pero lleno de ilusión, ambos levantan día a día un emprendimiento que se ha convertido en su sustento y orgullo (ver video adjunto).

En ese puesto se ganan el arroz y los frijoles, trabajando con dedicación, amor y un estricto cuidado en la higiene y la calidad de cada producto. El negocio nació ante la falta de empleo, pero lejos de rendirse, decidieron crear su propia oportunidad.

Los primeros mangos llegaron gracias a la solidaridad de una vecina, un gesto que marcó el inicio de lo que hoy es Mango Mix, un proyecto que poco a poco ha ido creciendo. Actualmente, hay clientes fieles que compran mangos todos los días, atraídos no solo por el sabor, sino también por la calidez con la que son atendidos.

Wendolyn y Rodolfo se sienten profundamente orgullosos de lo que han levantado con esfuerzo, perseverancia y trabajo en equipo. Ambos se complementan y demuestran que, cuando hay unión y ganas de salir adelante, los sueños se pueden hacer realidad.

Quienes deseen apoyarlos, pueden seguirlos en redes sociales como Mango Mix.