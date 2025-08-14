EN VIVO

de HS

MasQN

Mamás con vocación de heroínas

Entre sirenas, patrullas y llamadas de emergencia, dos mujeres muestran que la entrega por el país y el amor por los hijos pueden latir con la misma intensidad.

Por Sebastián Durango |14 de agosto de 2025, 17:55 PM

En San José, dos mujeres ejemplifican cada día que el valor y la ternura pueden convivir. Karen Agüero, integrante del Cuerpo de Bomberos, y Yasmin Quesada, oficial de la Fuerza Pública, trabajan en escenarios de alto riesgo, entre sirenas, vehículos oficiales y emergencias que no esperan.

Cuando termina la jornada, dejan atrás el uniforme y asumen otro rol igual de exigente: ser madres. En casa se convierten en el refugio seguro, en el abrazo que calma y en la guía que orienta.

Su labor no ha estado exenta de sacrificios. Se han perdido actos escolares, cumpleaños y momentos familiares importantes. Aun así, nunca han dejado de ofrecer lo esencial: amor, cuidado y una presencia emocional que sostiene.

Para muchos, son “mamás de acero y corazón”, mujeres que no solo protegen a la sociedad, sino que también construyen un hogar con entrega, esfuerzo y ternura.

En este Día de las Madres, el reconocimiento es para ellas y para tantas mujeres que, sin importar la dureza del mundo, siguen eligiendo amar, criar y cuidar. Para Karen y Yasmin, servir al país es un honor, pero ser mamás es, sin duda, su mayor orgullo.

Conózcalas de cerca en el video disponible en la portada de este artículo.

YouTubeTeleticacom

Tags
Más notas