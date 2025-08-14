Mamás con vocación de heroínas

En San José, dos mujeres ejemplifican cada día que el valor y la ternura pueden convivir. Karen Agüero, integrante del Cuerpo de Bomberos, y Yasmin Quesada, oficial de la Fuerza Pública, trabajan en escenarios de alto riesgo, entre sirenas, vehículos oficiales y emergencias que no esperan.



Cuando termina la jornada, dejan atrás el uniforme y asumen otro rol igual de exigente: ser madres. En casa se convierten en el refugio seguro, en el abrazo que calma y en la guía que orienta.



Su labor no ha estado exenta de sacrificios. Se han perdido actos escolares, cumpleaños y momentos familiares importantes. Aun así, nunca han dejado de ofrecer lo esencial: amor, cuidado y una presencia emocional que sostiene.



Para muchos, son “mamás de acero y corazón”, mujeres que no solo protegen a la sociedad, sino que también construyen un hogar con entrega, esfuerzo y ternura.



En este Día de las Madres, el reconocimiento es para ellas y para tantas mujeres que, sin importar la dureza del mundo, siguen eligiendo amar, criar y cuidar. Para Karen y Yasmin, servir al país es un honor, pero ser mamás es, sin duda, su mayor orgullo.



Conózcalas de cerca en el video disponible en la portada de este artículo.

