Macho Lerdo: una receta belemita con más de 100 años de historia

En Belén, hay recetas que han pasado de generación en generación hasta convertirse en parte de la identidad del cantón. Una de ellas es el Macho Lerdo, un platillo tradicional cuya historia se remonta a más de un siglo atrás.

Para conocer sus secretos, visitamos la cocina de doña Gioconda, quien nos abrió las puertas de su hogar para preparar esta receta tal y como se ha hecho durante décadas (ver video adjunto).

Entre aromas de culantro, ajo y achiote, descubrimos una preparación que guarda la memoria culinaria de toda una comunidad.

El Macho Lerdo combina ingredientes sencillos que durante muchos años estuvieron presentes en las cocinas belemitas. La receta utiliza carne cecina o quititeña, banano verde, papa y una mezcla de especias que le aportan su sabor característico. Su origen está ligado a la cocina tradicional campesina, donde las familias aprovechaban los ingredientes disponibles para preparar comidas abundantes y nutritivas.

Con el paso del tiempo, el platillo se convirtió en una de esas recetas que sobreviven gracias a la tradición oral y al cariño de quienes se niegan a dejarla desaparecer.



Ingredientes

1 kilogramo de carne cecina o quititeña.

10 bananos verdes o 5 plátanos verdes.

500 gramos de papas.

1 chile dulce.

Culantro castilla.

Culantro coyote.

Achiote al gusto.

Ajos.

Orégano.

Sal al gusto.

Preparación

El primer paso consiste en adobar la carne con ajo, orégano y sal. Luego se cocina con suficiente tiempo hasta que quede suave, reservando cuidadosamente el caldo resultante. Una vez cocida, la carne se pica finamente para integrarla mejor al resto de ingredientes. Este caldo será la base que dará profundidad y sabor al platillo.

Mientras tanto, se pelan los bananos verdes y se pican en trozos pequeños antes de sancocharlos en agua hirviendo. También se pelan y pican las papas. En una olla se coloca el caldo reservado junto con las papas; posteriormente se agrega la carne picada y luego el banano verde sancochado. Finalmente, se incorporan el achiote, el chile dulce, los culantros y la sal al gusto.

La preparación se deja hervir a fuego bajo durante aproximadamente veinte minutos. Durante ese tiempo, todos los ingredientes se integran y desarrollan un sabor que recuerda a la cocina tradicional de antaño.

El resultado es un platillo reconfortante, lleno de historia y profundamente ligado a las raíces de Belén. Más que una receta, el Macho Lerdo es una forma de mantener viva la memoria de quienes cocinaron estas mismas ollas hace más de cien años.