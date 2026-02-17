Los vecinos que reconstruyeron La Fortuna después del volcán

En La Fortuna el desarrollo no apareció de un día para otro. No llegó con discursos ni promesas. Se fue armando con reuniones largas, cuadernos llenos de apuntes y vecinos que decidieron quedarse después de la jornada laboral para pensar qué hacía falta y cómo conseguirlo.



Así empezó ADIFORT, la Asociación de Desarrollo Integral de La Fortuna.



No nació como un proyecto político ni como una empresa. Fue, desde el principio, una organización vecinal, voluntaria y sin fines de lucro. Gente del pueblo trabajando para el pueblo. El origen tiene fecha precisa: 31 de agosto de 1969.



Un año antes, en 1968, la erupción del Volcán Arenal había alterado la vida de la zona. La tierra cambió de forma, las rutinas se rompieron y muchas familias quedaron obligadas a replantearlo todo. Frente a esa incertidumbre, los habitantes entendieron que la única salida posible era organizarse. ADIFORT surgió de esa necesidad.



No como un gesto heroico, sino como algo más práctico: coordinar esfuerzos, repartir tareas, resolver problemas concretos.



Con el tiempo, esa estructura mínima se volvió un engranaje constante. Calles que se abren, aceras que se construyen, parques que aparecen donde antes había lotes vacíos. Nada de eso ocurrió por azar.



Durante décadas, la asociación impulsó proyectos de salud, educación, cultura e infraestructura. Acompañó el crecimiento turístico y ayudó a ordenar un territorio que empezaba a recibir cada vez más visitantes. Mientras La Fortuna se convertía en uno de los destinos más importantes del país, ADIFORT trabajaba detrás, gestionando, coordinando, sosteniendo.



Hoy, más de medio siglo después, es reconocida como la asociación de desarrollo más grande de Costa Rica.



Si desea conocer más detalles sobre esta historia y el trabajo de ADIFORT, puede ver el reportaje completo en el video que está en la portada de esta nota.

