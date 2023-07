Los Sauces: Un paraíso cafetalero con la mejor vista del Valle de Orosi

En las tierras de Altos de Araya de Orosi, en la hermosa provincia de Cartago, se encuentra Los Sauces, una finca de café y microbeneficio. Durante los últimos 12 años, la familia Coto Araya ha labrado con esmero la marca 'Café Artesanal Los Sauces', dedicando cerca de cuatro hectáreas a cultivar el preciado grano dorado.



Pero esta finca no es solo un lugar de trabajo, es también un rincón mágico que invita a los visitantes a sumergirse en un viaje sensorial. Decididos a compartir la pasión por el café, los dueños han creado un tour que permite vivir de cerca el proceso de recolección y de tostado y que concluye con una deliciosa taza de café de las cosechas de la finca.



El encanto de Los Sauces no se limita solo al café. Desde su mirador, se despliega ante los ojos de los visitantes una de las mejores vistas del Valle de Orosi. Allí, se puede observar la iglesia colonial, las grandes montañas que envuelven la zona y la abundante naturaleza.



La finca Los Sauces atiende a los visitantes todos los días, previa reserva, desde las 8 a.m. hasta las 6 p.m. Incluso aquellos que disfrutan de las caminatas pueden optar por realizar un tour a pie desde el centro hasta la finca.



Encuentre todos los detalles en el video adjunto.



Si desea más información, puede buscarlos en las redes sociales como Café Artesanal los Sauces .