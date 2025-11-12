Los héroes silenciosos que luchan por las abejas

¿Qué pasaría si un día despertamos y las abejas ya no están?

La pregunta parece un ejercicio de ficción, pero en los laboratorios del Centro de Investigaciones en Apicultura Tropical (CINAT) de la Universidad Nacional se responde con ciencia y urgencia.



Allí, entre microscopios y frascos de vidrio, el académico Eduardo Herrera observa una muestra de abejas nativas. Lo hace con la calma de quien lleva más de diez años tratando de descifrar el lenguaje del zumbido.

“Una sola abeja reina puede poner entre dos mil y tres mil huevos al día”, explica. Esa cifra basta para comprender que su desaparición no sería solo una pérdida ecológica: sería el inicio del silencio.



Herrera recuerda que las abejas no solo producen miel. Polinizan los frutos, las verduras, las flores. “Sin ellas, colapsaría gran parte de los ecosistemas”, dice.

Cada vuelo suyo mantiene viva una cadena invisible que sostiene al planeta.



A pocos pasos, el químico Eduardo Umaña, director del CINAT, examina los compuestos que producen. “De las abejas obtenemos sustancias con propiedades curativas. Si desaparecen, también perderíamos recursos valiosos para la salud humana”, advierte.



Las conclusiones se repiten como un eco: sin abejas, no hay vida.



En Costa Rica, ese eco ha encontrado respuesta. El ingeniero Diego Campos construye “hoteles para abejas”, refugios diminutos donde estos polinizadores pueden sobrevivir. “Cada hotel es un hogar nuevo para cientos de abejas solitarias”, cuenta.



Desde la Universidad Nacional, el investigador Luis Sánchez promueve métodos de apicultura que no dañan el ambiente, mientras el apicultor Erickson Carrillo lleva su pasión a escuelas y empresas, convencido de que la educación es el primer paso para cambiar la historia.



Las cifras globales son preocupantes: entre 2022 y 2023, Estados Unidos perdió casi la mitad de sus colonias de abejas melíferas. Pero mientras en otros países la alarma crece, en Costa Rica florecen proyectos que buscan revertir el daño.



Porque aún estamos a tiempo. Cada flor visitada, cada colmena cuidada, es una pequeña victoria hacia el equilibrio.



