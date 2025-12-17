Los hermanos de los rezos llevan la Navidad de casa en casa

En San Antonio de Belén, diciembre tiene un sonido propio. Entre rezos, celebraciones de iglesia y encuentros comunitarios, hay una familia que desde hace años acompaña la Navidad con música, fe y memoria. Son conocidos como “Los hermanos de los rezos”, o simplemente Los Fuentes.



El grupo lo integran William, José Gerardo, Gerardo, Olman, Caridad Ángela, Elena y Gilberto Fuentes. Cada diciembre se reúnen para tocar en actividades religiosas y celebraciones del pueblo, siempre de forma voluntaria y sin esperar nada a cambio. Para ellos, la música es un acto de servicio y una manera de devolverle algo a la comunidad que los vio crecer.



La historia comenzó con su padre, Sofonías Fuentes, quien soñaba con formar un conjunto musical junto a sus hijos. Lo consiguió. Desde muy jóvenes —algunos desde los 12 años— comenzaron a tocar juntos, aprendiendo no solo a dominar instrumentos, sino también valores como la unión familiar, la fe y el compromiso con los demás.



Sofonías falleció hace 35 años, pero su legado permanece intacto. Aunque él ya no está, sus hijos siguen reuniéndose cada Navidad para cumplir aquel sueño que sembró en vida. Cada encuentro es también una forma de recordarlo.



Los hermanos interpretan piezas tradicionales para rezos del Niño, villancicos y música navideña, acompañando celebraciones religiosas y actividades comunitarias. Lo hacen ad honórem, convencidos de que la música no es un espectáculo, sino una herencia familiar que se comparte.



En tiempos en los que muchas costumbres se diluyen, Los Fuentes demuestran que hay tradiciones que se sostienen con voluntad, familia y corazón. En San Antonio de Belén, la Navidad no solo se ve. También se escucha, y muchas veces suena a ellos.

Le invitamos a repasar esta historia completa en el video que está en la portada.

