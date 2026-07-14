"Los Charritos de Cariari": dos hermanos que mantienen viva la música ranchera

José David Aguilar Quirós, de 16 años, y Julián Aguilar Quirós, de 10, destacan en Cariari por su pasión por la música ranchera. Ambos se presentan con traje de charro y ofrecen interpretaciones de reconocidos temas mexicanos.



Su historia comenzó gracias a su abuelo, Rafael Quirós. Él les transmitió el gusto por este género musical y los motivó a presentarse frente al público. Desde entonces fortalecieron su talento y ampliaron su repertorio (ver video de 'Más que Noticias' adjunto en la portada).



Los hermanos participan en actividades comunales, celebraciones familiares y eventos especiales. Cada presentación honra el legado de su abuelo y fortalece una tradición familiar.



El público reconoce su talento y su entusiasmo. José David y Julián demuestran que la música ranchera mantiene un espacio entre las nuevas generaciones.



Actualmente reciben contrataciones para diferentes actividades. Las personas interesadas pueden comunicarse al 8820-6301.

