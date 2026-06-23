“Locutora” y “Shakira”: inseparables adultas mayores que contagian alegría en Santa Ana

En Santa Ana, hay dos mujeres que se han convertido en personajes muy queridos gracias a su energía, su sentido del humor y sus ganas de disfrutar la vida. Se trata de Xinia Herrera y María Araya, integrantes del grupo de baile Sueños Dorados, donde cada semana comparten risas, amistad y mucho movimiento. Aunque ambas tienen nombres propios, casi nadie las llama así. En su comunidad son conocidas simplemente como "Locutora" y "Shakira".

El apodo de Xinia nació gracias a una de sus principales características: su voz. Quienes la conocen aseguran que tiene una facilidad especial para hablar, animar y ponerle entusiasmo a cualquier actividad. Por eso, entre sus compañeras de baile comenzó a ser conocida como "Locutora", un nombre que terminó quedándose para siempre. Su carisma y capacidad para sacar una sonrisa la han convertido en una de las figuras más queridas del grupo (ver video adjunto).

La Shakira de Sueños Dorados

Por otro lado, está María Araya, quien recibió un apodo igual de particular. Durante los ensayos y presentaciones del grupo, sus movimientos de cadera llamaban tanto la atención que sus compañeras comenzaron a compararla con la famosa cantante colombiana. Desde entonces, todos la conocen como "Shakira". Ella se toma el sobrenombre con mucho humor y asegura que bailar es una de las actividades que más felicidad le aporta.

Lo que hace especiales a estas dos mujeres no son únicamente sus apodos. Ambas representan una actitud positiva frente a la vida y demuestran que la alegría no tiene fecha de vencimiento. A través de la amistad, el baile y la convivencia han encontrado una forma de mantenerse activas y de enfrentar las dificultades con una sonrisa. Sus historias recuerdan que muchas veces la mejor medicina sigue siendo una buena carcajada.

Una amistad que inspira

Dentro del grupo Sueños Dorados, "Locutora" y "Shakira" se han convertido en símbolos de entusiasmo y compañerismo. Siempre tienen una ocurrencia, una broma o una palabra de ánimo para quienes las rodean. Gracias a esa forma de ser, han logrado ganarse el cariño no solo de sus compañeras, sino también de muchas personas en Santa Ana.

Su ejemplo demuestra que la edad nunca es un obstáculo para disfrutar la vida.

Si desea conocer más sobre estas dos entrañables santaneñas y descubrir cómo se ganaron sus famosos apodos, puede ver el reportaje completo en el video adjunto a esta nota. Allí encontrará la historia de dos mujeres que eligieron vivir con alegría y compartirla con todos los que las rodean.