Lo que un mecánico de Heredia construyó hace 30 años hoy forma a más de 3.000 jóvenes en aviación

En Heredia, la historia de Rodolfo Valverde se convirtió en un ejemplo de esfuerzo, perseverancia y transformación personal. Lo que inició como un sueño en un colegio vocacional hoy se traduce en una institución que ha impactado la vida de miles de jóvenes en Costa Rica.

Valverde, fundador del Instituto de Formación Aeronáutica (IFA), no siempre estuvo al frente de aulas ni liderando proyectos educativos. Sus inicios se remontan a la mecánica, oficio que estudió en un colegio técnico vocacional. El camino, sin embargo, no fue sencillo: una beca marcó el punto de inflexión que le permitió continuar sus estudios y especializarse en el mantenimiento de aeronaves.

"Las oportunidades no siempre llegan solas, pero cuando aparecen, hay que aprovecharlas al máximo", ha señalado en distintas ocasiones, destacando la importancia de las becas como herramienta para cambiar vidas.

Hace 30 años, con esfuerzo y visión, fundó el IFA, una iniciativa que comenzó modestamente y que hoy alberga a más de tres mil estudiantes. La institución se consolidó como referente en la formación técnica aeronáutica, ofreciendo a jóvenes la posibilidad de construir un futuro en una industria altamente especializada.

El crecimiento del instituto no fue inmediato. Según Valverde, el progreso se dio "paso a paso", enfrentando desafíos económicos y estructurales, pero siempre con la convicción de que la educación técnica puede abrir puertas.

Hoy, su historia inspira a nuevas generaciones. No por el éxito profesional únicamente, sino por el mensaje que transmite: con disciplina, oportunidades y determinación, es posible transformar la propia realidad.

Rodolfo Valverde sembró oportunidades donde antes solo había un sueño. Su trayectoria es una muestra clara del impacto que puede tener el acceso a la educación en la vida de las personas.

Para conocer de cerca la historia de Rodolfo Valverde y descubrir cómo construyó desde cero una de las instituciones aeronáuticas más importantes del país, no deje de revisar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.

