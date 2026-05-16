Lo que se ve desde la copa de los árboles en este bosque lluvioso costarricense no tiene comparación

Más Que Noticias estrena Ruta Pura Vida, un recorrido mensual por los rincones más biodiversos de Costa Rica. Una invitación a descubrir, sentir y reconectarse con la esencia natural de un país que sorprende en cada paso.

En esta primera entrega, el equipo se internó en el bosque lluvioso, específicamente a 22 kilómetros del túnel Zurquí, sobre la ruta 32 camino a Limón, donde se encuentra Rainforest Adventures Costa Rica, un espacio diseñado para los amantes de la naturaleza y la aventura en pleno corazón de este ecosistema tico.

La experiencia comienza desde lo alto. El recorrido sube hasta la copa de los árboles en el primer teleférico del mundo construido dentro de un bosque lluvioso, una perspectiva única que permite ver la vida desde el dosel, donde el bosque respira diferente y la biodiversidad se despliega en toda su magnitud.

El destino también cuenta con espacios dedicados al cuidado y recuperación de perezosos, una parada que detiene el tiempo y recuerda la riqueza faunística del país. Para quienes buscan emociones más intensas, el canopy ofrece adrenalina entre árboles gigantes, mientras los senderos cargados de fauna silvestre recuerdan que aquí la naturaleza siempre tiene algo más por mostrar.

Rainforest Adventures Costa Rica abre todos los días de 8 de la mañana a 4 de la tarde y ofrece tours nocturnos para descubrir la vida silvestre desde una perspectiva completamente distinta.

Para vivir de cerca este recorrido por el corazón del bosque lluvioso costarricense, no deje de revisar el especial completo en el video que aparece en la portada del artículo.

Quienes deseen ser parte de esta aventura pueden comunicarse al 6110-1123, buscarlos en redes sociales como Rainforest Adventures Costa Rica o visitar rainforestadventure.com.