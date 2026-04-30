Lo que Rubén McAdam descubrió al intentar bailar hip hop por primera vez

En San Antonio de Belén, Heredia, hay un espacio donde la disciplina, la energía y la pasión se encuentran al ritmo de la música. Se trata de Equilibrium Jazz Dance Studio, un centro dedicado a la formación artística y al bienestar físico, liderado por la instructora Sofía Rojas.

Con una propuesta inclusiva y dinámica, el estudio abre sus puertas a personas de todas las edades que desean explorar el mundo del baile. Desde ballet —que fortalece la técnica y la disciplina— hasta estilos más urbanos como el hip hop, pasando por cardio dance y acrodance, cada clase está diseñada para desarrollar habilidades, confianza y expresión corporal.

Ubicado en el centro de San Antonio de Belén, el estudio representa una oportunidad para quienes quieren iniciar o continuar su camino en la danza, ya sea por pasión o de manera más profesional.

Y como ya es tradición en la sección, el público también puede ser parte de esta historia: se invita a calificar del 1 al 10 el desempeño de Rubén McAdam en el Facebook de Más Que Noticias.

Para ver a Rubén McAdam en acción y descubrir si el periodista tiene madera de bailarín, no deje de revisar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.



Quienes deseen más información pueden comunicarse al 8893-1401 o buscar el estudio en redes sociales como Equilibrium Jazz.

