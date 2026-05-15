Lo que Luci Jiménez hace cada día en la Avenida Central con un güiro detiene a todo el que pasa

En plena Avenida Central, en San José, entre el ir y venir de locales y turistas, hay una energía que destaca y contagia sonrisas. Es la de Luci, una mujer orgullosamente costarricense que ha hecho de la alegría su sello de vida.

Madre y abuelita, vecina de Alajuelita, Luci es una embajadora del espíritu tico. Con su voz, su baile y el inconfundible sonido del güiro, forma parte esencial de la agrupación Marimba Corobicí, llevando ritmo y tradición a cada rincón donde se presenta.

Quienes pasan por Avenida Central no tardan en detenerse. Nacionales y extranjeros se suman al ambiente festivo que Luci crea con naturalidad, conectando con el público a través de la música y su carisma. Su presencia transmite un mensaje: vivir con alegría, sin importar las circunstancias.

Para Luci, cada presentación es una celebración de la vida y de sus raíces. "Me siento orgullosa de ser costarricense", refleja en cada nota, en cada paso y en cada sonrisa que regala.

La Marimba Corobicí, con Luci como una de sus figuras más queridas, mantiene viva una tradición cultural que une generaciones y fronteras, demostrando que la música es un lenguaje universal.

Para conocer de cerca la historia de Luci y verla en acción en la Avenida Central, no deje de revisar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.

Quienes deseen disfrutar de su talento o contratar sus presentaciones pueden comunicarse al 6017-9952 o vía WhatsApp al 8652-4905.

