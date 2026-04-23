Lo que Johnny López descubrió en carne propia al trabajar como botarga

En Alajuelita, San José, la creatividad encontró una forma muy particular de expresarse: a través de botargas. Arelys Torres es la mente y las manos detrás de estos llamativos personajes que hoy comienzan a abrirse espacio en eventos y celebraciones de todo tipo.

Su historia en este mundo es reciente. Fue en diciembre pasado cuando decidió aventurarse a crear sus primeras botargas. Lo que comenzó como una iniciativa personal se convirtió rápidamente en una oportunidad para emprender y llevar alegría a distintas actividades.

En el marco de la sección "Yo me apunto", el reto puso a prueba a Johnny López, quien se sumó para vivir de cerca el proceso detrás de estas coloridas figuras. Desde su fabricación hasta ponerse el traje y habitarlo, Johnny experimentó en carne propia lo que implica dar vida a uno de estos personajes.

Ahora la pregunta es para quien lee esto: ¿Qué tal quedó el resultado? La calificación del trabajo de Johnny, del 1 al 10, puede dejarse en el Facebook de Más Que Noticias.



Puede ver el reto completo y descubrir cómo le fue a Johnny López dentro de la botarga en el video que aparece en la portada del artículo.



Quienes deseen contactar a Arelys Torres para contratar sus servicios o conocer más sobre su emprendimiento pueden comunicarse al teléfono 6150-1759 o buscarla en redes sociales como Arelys Guadalupe Torres.

