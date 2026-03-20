Lo que descubrió Rubén McAdam al trabajar como reciclador por un día en Belén

Hay trabajos que pasan desapercibidos, aunque su impacto esté presente todos los días. En el Centro de Acopio de la Municipalidad de Belén, en Heredia, la rutina comienza temprano y se sostiene con constancia a lo largo de toda la jornada.



Desde las siete de la mañana, un equipo de cerca de ocho personas recibe, clasifica y prepara materiales que, de otra forma, terminarían en el relleno sanitario. Cartón, plástico, vidrio y aluminio pasan por un proceso cuidadoso que permite reincorporarlos a la cadena de reciclaje. Cada mes, entre 35 y 45 toneladas de residuos encuentran un segundo destino gracias a este trabajo.



En ese entorno, Rubén McAdam decidió dejar el micrófono por un día y ponerse los guantes para integrarse al equipo. No llegó solo a observar, sino a experimentar de primera mano el esfuerzo que implica esta labor. Durante la jornada, pudo conocer el peso real de los materiales, la constancia que exige la clasificación y la precisión necesaria para separar correctamente cada residuo.



La experiencia también permitió evidenciar que el reciclaje no empieza en el centro de acopio, sino en los hogares. Cada botella separada, cada envase limpio y cada caja preparada correctamente forman parte de un proceso que depende, en gran medida, de decisiones cotidianas.



La jornada se extiende hasta las tres y treinta de la tarde, con un ritmo que se mantiene firme durante horas. En ese tiempo, el equipo repite una tarea que, aunque pueda parecer sencilla, tiene un impacto directo en la reducción de desechos y en el cuidado del ambiente.



Lo que ocurre en Belén es el resultado de un esfuerzo conjunto, donde el trabajo de quienes clasifican se conecta con la responsabilidad de quienes generan los residuos. La experiencia de Rubén McAdam permite entender que detrás de cada bolsa reciclada hay más que un proceso técnico: hay dedicación, compromiso y una cadena de acciones que comienza mucho antes de llegar a este lugar.



Si desea conocer más sobre esta experiencia y ver cómo funciona el proceso desde adentro, puede repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada de este artículo.

