Lia Flores nació de cinco meses; hoy brilla en la natación internacional

Con apenas 15 años, Lia Flores de García se ha convertido en una inspiración para Costa Rica. Amable, apasionada por la vida y profundamente enamorada de la natación, su historia es un testimonio de milagro y perseverancia.



Lia nació prematura, con solo cinco meses de gestación. Los médicos advirtieron a su familia que, si lograba sobrevivir, tendría severas discapacidades y grandes problemas de desarrollo. Sin embargo, contra todo pronóstico, creció con normalidad, enfrentando únicamente algunos problemas motores que trabajó con terapias físicas desde muy pequeña.



En medio de esas terapias descubrió su lugar en el mundo: la piscina. Allí encontró su refugio y el espacio donde desarrolló todo su potencial. Desde entonces, su infancia estuvo marcada por la alegría, el esfuerzo y el amor por la natación, una pasión que la llevó más lejos de lo que muchos imaginaron.



Hoy, Lia representa a Costa Rica en competencias internacionales. Ha ganado varias medallas de oro y recientemente participó en Paraguay, en las Olimpiadas Especiales, donde llevó con orgullo la bandera nacional.



Su madre lo resume mejor que nadie: Lia es un milagro. Y cada brazada que da en la piscina confirma que ningún diagnóstico puede frenar la voluntad de vivir y soñar en grande.



Al final, su historia es un recordatorio de que la esperanza y la disciplina pueden transformar cualquier adversidad en motivo de inspiración. Le invitamos a repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada.

