Las tortillas de pejibaye de doña Lucrecia: una receta que honra memoria y tradición

En la cocina de doña Lucrecia Monge nació una receta que mezcla memoria, identidad y sabor costarricense: la tortilla de pejibaye. No fue pensada para un negocio ni para una competencia, sino como una forma de rendir homenaje a su mamá, una mujer que —como muchas ticas— dominaba el arte de palmear tortillas con destreza y cariño (ver video adjunto).

“Mi mamá era casi experta haciendo tortillas”, recuerda doña Lucrecia. Por eso, decidió tomar esa tradición familiar y darle un giro creativo, incorporando uno de los frutos más representativos del país: el pejibaye. Así logró unir dos símbolos de la cocina centroamericana en una sola receta.

Una receta sencilla, pero cargada de historia

Para preparar estas tortillas de pejibaye se necesitan ingredientes básicos, de esos que siempre han estado en las cocinas ticas:

2 tazas de harina de maíz para tortillas​.

Una pizca de sal.

1¾ tazas de agua, o la cantidad necesaria para lograr una masa húmeda (esto puede variar según el clima).

Pejibayes cocinados y luego molidos, que se integran directamente a la masa.

La mezcla se trabaja con las manos, como se ha hecho toda la vida, hasta lograr una masa suave y manejable. Luego, se palmean las tortillas y se cocinan en el comal, dejando que el aroma del maíz y el pejibaye se mezclen.