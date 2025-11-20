Las muñecas le devolvieron la vida: la historia de Sofía, la mujer que cosió su propia resiliencia

A sus 50 años, Sofía Pérez ha encontrado una forma inesperada de seguir adelante. Después de sobrevivir al cáncer de mama, descubrió en la confección de muñecas un espacio para reconstruirse. No fue un pasatiempo ni un refugio improvisado: fue una manera de entender lo que había vivido y de darle otra forma al futuro. Las muñecas, grandes o pequeñas, llevan algo suyo. No solo la habilidad de las manos, sino la paciencia de quien aprendió a esperar y la fuerza que la acompañó en los días más difíciles.



Niñas como Leah Rodríguez, que la visita con frecuencia, hablan de sus muñecas como si tuvieran voz propia. “Parecen de verdad, como si hablaran”, dice. Sofía cose telas, pero también cose gestos: sonrisas, calma, historias que se comparten sin necesidad de explicarlas demasiado.



A su lado está su esposo, Álvaro Molina, un apoyo constante desde el primer momento. Él insiste en acompañarla y en recordarle a otras mujeres que la vida puede empezar de nuevo incluso cuando parece no haber fuerza suficiente.



Hoy, entre hilos de colores y trozos de tela que esperan convertirse en algo más, Sofía demuestra que la vida puede rehacerse con la misma delicadeza con la que se arma una muñeca. Sus creaciones no son solo juguetes: son pequeños testimonios de lo que significa volver a florecer después de los días más duros.



Para conocer más de esta historia y ver el reportaje completo, le invitamos a repasar el video disponible en la portada del artículo.

