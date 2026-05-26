Las monedas que nadie quiso guardar ahora brillan en máscaras artesanales

En Santo Domingo de Heredia, el arte tradicional costarricense está adquiriendo una dimensión distinta gracias al talento de Danny Lara, mascarero local que está sorprendiendo a propios y extraños con máscaras elaboradas completamente con monedas.

Las piezas no solo generan un impacto visual inmediato, sino que también asombran por su peso y complejidad. Cada detalle exige paciencia, precisión y muchas horas de trabajo manual para lograr acabados llenos de textura y brillo que difícilmente pasan desapercibidos.

Sin embargo, más allá de lo estético, las creaciones de Lara comunican mensajes de gran profundidad. La representación del diablo fusionada con monedas invita al espectador a reflexionar sobre la ambición, las tentaciones y el valor desmedido que la sociedad suele otorgarle al dinero, un tema tan vigente como incómodo.

Con esta técnica, Danny Lara no solo mantiene viva una de las tradiciones más emblemáticas del folclore costarricense, sino que demuestra que el arte popular tiene la capacidad de evolucionar sin perder su esencia ni su raíz cultural.

Su propuesta artística refleja valentía, creatividad y un claro deseo de innovar, convirtiéndose en inspiración para otros artistas que buscan experimentar y desarrollar nuevas ideas dentro del universo de las mascaradas.

Para conocer todos los detalles de esta historia y ver de cerca el proceso creativo detrás de estas impresionantes mascaradas, no se pierda el reportaje completo en el video que aparece en la portada de este artículo.



Quienes deseen conocer más sobre su trabajo o realizar cotizaciones pueden contactar a Danny Lara, de Mascalara, al teléfono 8815-7422.

