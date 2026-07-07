Las Mascareras de Cañas trabajan para que una tradición centenaria nunca desaparezca

En Cañas, un grupo de mujeres decidió que una tradición centenaria no podía perderse con el paso del tiempo. Lo que comenzó como un curso de mascaradas terminó convirtiéndose en un proyecto artístico independiente que hoy representa con orgullo la identidad cultural del cantón. Ellas son Las Mascareras de Cañas, un colectivo que trabaja para preservar las técnicas tradicionales de la mascarada guanacasteca. Cada máscara que elaboran es también una forma de proteger la historia y las costumbres de su comunidad (ver video adjunto).

Todo inició en el año 2023, cuando varias vecinas participaron en un taller de mascaradas impartido por el IPEC de Cañas. Al concluir la formación, decidieron seguir reuniéndose por iniciativa propia, sin depender de ninguna institución, para continuar aprendiendo y perfeccionando su trabajo. Así nació el colectivo, con la convicción de que el arte también puede construirse desde la organización comunitaria.

Desde entonces, cada integrante aporta tiempo, creatividad y dedicación para mantener vivo este patrimonio.

Un camino de aprendizaje constante

El esfuerzo dio sus primeros grandes frutos en 2024. Ese año fueron invitadas a participar como artistas en el Festival Internacional de las Artes, donde, bajo la dirección de Tres Escénicas y con el apoyo de Cañas Procultural, aprendieron nuevas técnicas, materiales y formas de llevar las mascaradas al escenario.

Además de confeccionar nuevas piezas, recorrieron distintas comunidades de Guanacaste formando parte de una propuesta teatral que acercó esta tradición a nuevos públicos. Aquella experiencia fortaleció tanto su trabajo artístico como la unión del grupo.

En febrero de 2025, integrantes de Cañas Procultural acudieron a instancias municipales para defender la importancia de apoyar primero al talento artístico local. El planteamiento fue claro: fortalecer a los grupos independientes del cantón respetando su autonomía y brindándoles oportunidades para crecer. Esa visión permitió seguir impulsando el trabajo de Las Mascareras sin perder la esencia comunitaria que las caracteriza. Para ellas, el reconocimiento más importante sigue siendo el respaldo de su propia comunidad.

Un legado para las futuras generaciones

Este año, el colectivo también se integró a los talleres de mascaradas tradicionales del Centro Cívico por la Paz de Santa Cruz, donde continúa ampliando sus conocimientos sobre este oficio. Cada nueva técnica aprendida representa una herramienta más para preservar una manifestación cultural que forma parte de la identidad costarricense. Su objetivo no es únicamente elaborar máscaras, sino transmitir ese conocimiento a las nuevas generaciones para que la tradición nunca desaparezca. En cada pieza hay horas de trabajo, pero también historia, orgullo y pertenencia.

Actualmente, Las Mascareras de Cañas reciben encargos para actividades culturales, festividades y proyectos especiales. Quienes deseen apoyar su trabajo pueden seguirlas en Facebook e Instagram bajo el nombre Las Mascareras de Cañas.

Con esfuerzo, creatividad y mucho amor por su tierra, este grupo de mujeres demuestra que las tradiciones siguen vivas cuando una comunidad decide cuidarlas.