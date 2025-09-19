Las impresionantes cataratas gemelas de Poás revelan su misterio

En Poás de Alajuela, entre montañas y cafetales, se esconde un espectáculo natural difícil de olvidar: dos cataratas gemelas que cruzan el río Poás. A simple vista parecen idénticas, pero la sorpresa está en su origen.



El periodista de Más que Noticias, Rubén McAdam, emprendió la travesía para mostrar este tesoro oculto. El camino llevó a su equipo por senderos cubiertos de vegetación, acompañados por el canto de aves y la frescura del río.



Al llegar, el panorama es imponente: dos caídas de agua que descienden con fuerza, casi como si fueran hermanas. Sin embargo, mientras una nació del cauce natural del río, la otra fue producto de una intervención humana que, sin proponérselo, creó una cascada gemela.



La experiencia no solo cautiva por lo visual. También es un recordatorio de cómo la acción del hombre, en ocasiones, se integra al entorno y termina conformando paisajes inesperados que hoy forman parte de la belleza natural de Costa Rica.



