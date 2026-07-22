Las chorreadas de doña Sonia saben a hogar y a Costa Rica

Hay sabores que unen generaciones y convierten cualquier tarde en un momento especial. Las chorreadas, uno de los platillos más queridos de la cocina costarricense, siguen conquistando paladares con su inconfundible sabor y ese toque casero que nunca pasa de moda (ver video adjunto).

En Heredia, doña Sonia abrió las puertas de su hogar para compartir una receta familiar que ha pasado de generación en generación. Para ella, preparar chorreadas es mucho más que cocinar: es mantener viva una tradición, crear recuerdos y reunir a la familia alrededor de la mesa.

El secreto comienza con el maíz, el ingrediente estrella. A él se suman harina, azúcar, leche, huevos, mantequilla, sal, vainilla y un toque de canela que llena la cocina de un delicioso aroma y despierta el apetito de cualquiera.

Recién hechas, acompañadas de natilla o de una buena taza de café, las chorreadas son la excusa perfecta para compartir, conversar y disfrutar de esos pequeños momentos que hacen grande la vida.

Porque en cada bocado no solo hay sabor, también hay historia, tradición y el orgullo de conservar una de las recetas más representativas de la gastronomía costarricense.