La voz que inspira a Barva desde una silla de ruedas

En el corazón de Barva de Heredia, una voz acompaña, informa y emociona a toda una comunidad. Esa voz es la de Roberto González, productor y comunicador de Barvak Radio, quien encontró en el micrófono un espacio para cumplir su mayor sueño: contar historias.



Roberto nació con espina bífida, una condición que lo mantiene en silla de ruedas desde siempre. Lejos de convertirse en un obstáculo, esta situación lo motivó a luchar con más fuerza. Desde pequeño supo que lo suyo era narrar lo que pasaba a su alrededor. Con esfuerzo y de manera empírica, aprendió el oficio en la práctica diaria, con la pasión de quien entiende que la comunicación no solo es un trabajo, sino también una misión de vida.



En Barvak Radio, Roberto documenta con responsabilidad y cariño lo que ocurre en su comunidad, convencido de que informar también significa servir.



Su historia está marcada por la resiliencia, pero también por el amor. Hace dos años perdió a su novia Joselyn, quien compartía su misma condición y siempre lo animó a seguir adelante. Ella falleció debido a complicaciones renales, pero antes le dejó la fuerza necesaria para continuar su camino.



Hoy, Roberto demuestra con cada programa que ni la espina bífida ni la adversidad son más grandes que la pasión por comunicar. En Barva, su voz no solo informa: también inspira y deja un ejemplo de vida para todos.



