‘La vaca lechera’ endulza Pavas con recetas de familia

Tres hermanas han convertido las recetas heredadas de su mamá en un verdadero deleite para los vecinos de Pavas. Así nació La vaca lechera, un lugar donde la tradición se mezcla con el cariño familiar en cada postre (ver video adjunto).

Su especialidad es el arroz con leche, preparado con dedicación y ese toque casero que hace que cada cucharada sea inolvidable. Pero no se quedan ahí: ofrecen una variedad de productos que hacen que cada visita sea una sorpresa dulce.

La popularidad es tal que hay que llegar temprano, ¡porque las filas no paran de crecer! Los clientes vuelven una y otra vez, atraídos por el sabor auténtico y la calidez de estas hermanas emprendedoras.

La vaca lechera demuestra que la pasión por la cocina y el amor familiar son ingredientes que nunca pasan de moda, y que en Pavas, la dulzura se sirve en grandes porciones.



