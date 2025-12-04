La tercera generación que mantiene encendida la historia de los Cerdas

En la familia Cerdas, el pan no solo se hornea: se hereda. Y también el nombre.

Neistor Antonio Cerdas creció escuchando ese nombre como si fuera una promesa. Era el de su papá, “Mailo Pana”, y también el de su abuelo, don Antonio, dos figuras que levantaron a punta de madrugadas, harina y constancia buena parte de la historia panadera de Desamparados.



Cuando era niño, subía a las panaderías donde trabajaban ambos. Entre bandejas recién salidas del horno, turnos que comenzaban mientras el barrio dormía y el calor que anunciaba que el día ya había empezado para ellos, Neistor fue entendiendo que la tradición no es un concepto abstracto: es un oficio que se aprende mirando y repitiendo. Allí, con apenas diez años, absorbió lo mejor de dos generaciones que veían en la panadería una forma de sostener la vida.



Ese camino estaba marcado. Y a los 20 años tomó la decisión que venía amasando desde la infancia: emprender.

Así nació Ricome, una panadería en el corazón de San José donde hoy honra su nombre y la historia que lo acompaña. En ese local, Neistor prepara el quesillo que popularizó su padre y la repostería gigante que hacía su abuelo. Cada receta es una forma de recordar quiénes fueron y quién es él ahora.



Llevar el mismo nombre que su papá y su abuelo no es un accidente, ni una carga: es una brújula. Representa continuidad, amor familiar y un oficio que se transmite casi como un secreto bien guardado. Neistor heredó más que un nombre: heredó un ritmo de trabajo, una creatividad que identifica a los Cerdas y un respeto profundo por lo que significa alimentar a una comunidad.



Hoy, desde su panadería en San José, demuestra que la tradición sigue viva y que el nombre Neistor Antonio Cerdas sigue horneando historias que comienzan mucho antes de encender el horno.



