La rutina diaria que mantiene plena a Mari Zúñiga a sus 95 años

En Buenos Aires de Puntarenas vive Mari Zúñiga, una mujer de 95 años que irradia vitalidad y esperanza. Madre de 12 hijos, abuela de 33 nietos y bisabuela de 25 bisnietos, ha construido una familia numerosa que le acompaña en cada etapa de su vida.



A pesar de su edad, conserva una rutina llena de energía. Cada mañana se levanta temprano para regar las plantas de su jardín, luego dedica tiempo a limpiar la casa y finaliza preparando tortillas, una tradición que mantiene viva y que comparte con quienes la rodean.



Excosturera, se describe como una mujer alegre y trabajadora, con un sueño muy claro: llegar a los 100 años. Entre sus recuerdos más valiosos está una muñeca que le regaló su hija fallecida, objeto que conserva como símbolo de amor eterno.



La historia de doña Mari es también un mensaje de esperanza. Su vida es testimonio de esfuerzo, dedicación y amor familiar, valores que siguen floreciendo en su hogar, al igual que en el jardín que ella riega con esmero cada mañana.



Su ejemplo inspira y recuerda que la fortaleza, la alegría y la unión familiar son el mejor legado. Le invitamos a repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada.

