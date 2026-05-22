La reserva en Sarapiquí que todo costarricense debería visitar al menos una vez

La Ruta Turística de Más Que Noticias llegó a su último día en Sarapiquí con un cierre a la altura de todo lo vivido durante el recorrido: una visita a la Reserva Biológica Tirimbina, un destino que reúne naturaleza, aventura y educación ambiental en un entorno de gran valor ecológico.

Rodeada de vegetación densa y una riqueza natural que impresiona desde el primer paso, esta reserva se ha consolidado como uno de los destinos preferidos por quienes desean conectar con la biodiversidad costarricense. Sus senderos invitan a observar la fauna local, descubrir especies propias de la región y recorrer paisajes donde la vida silvestre marca el ritmo.

La Reserva Biológica Tirimbina es una organización sin fines de lucro cuyo trabajo se enfoca en la conservación ambiental y en la formación de visitantes nacionales y extranjeros. Su modelo promueve el respeto por la naturaleza y el turismo sostenible como pilares fundamentales de su gestión.

Durante el recorrido, los visitantes tienen la posibilidad de cruzar puentes colgantes, internarse en el bosque tropical y comprender, de primera mano, la importancia de preservar los ecosistemas que convierten a Sarapiquí en uno de los referentes ecológicos más relevantes del país.

Con esta visita concluye una ruta cargada de aventura, emprendimientos familiares y experiencias que reflejan con fidelidad la riqueza natural y humana de la región.

Para obtener más información, puede comunicarse al 8392-1717 o visitar las redes sociales de la Reserva Biológica Tirimbina.

Si desea conocer todos los detalles de esta visita y revivir cada momento de la Ruta Turística en Sarapiquí, no se pierda el reportaje completo en el video que aparece en la portada de este artículo.

