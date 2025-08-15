La receta de pie de limón que abraza el alma de una hija que extraña a su mamá

En San Antonio de Belén, hay un postre que no solo se prepara con leche condensada y limón. También lleva una pizca de nostalgia y todo el amor de una madre.



Jenny Ledezma nos abrió las puertas de su casa para compartir una receta que, para ella, es mucho más que un pie de limón: es el legado más sabroso que le dejó su mamá, doña Victoria Vega, o doña Vicky, como todos la llamaban.



La preparación requiere dos latas de leche condensada, una lata de leche evaporada, el jugo de 10 limones y unas cuantas galletas. Sin embargo, el verdadero valor de esta receta está en lo que representa.



Doña Vicky aprendió a hacer este postre a los 12 años, mientras trabajaba limpiando en la casa de una familia adinerada de la zona. Aunque la vida no era sencilla, la cocina se convirtió para ella en un espacio de aprendizaje, expresión y amor.



Con el tiempo, el pie de limón pasó a ser un ritual familiar. Una y otra vez, lo preparaba para sus hijos como una forma de decir “te amo” sin pronunciar una sola palabra.



En 2022, doña Vicky falleció de manera repentina debido a una diverticulosis. Desde entonces, Jenny se ha esforzado por mantener su recuerdo presente. Cada semana visita las cenizas de su madre, le habla, le cuenta cómo avanza en su trabajo, cómo crecen sus nietos y cuánto la admira.



“Todos los días trato de ser tan fuerte y valiente como ella”, expresó Jenny.



Tal vez doña Vicky ya no esté físicamente, pero basta con unas latas de leche, el jugo de 10 limones y unas galletas para que su recuerdo vuelva a la mesa, intacto, como el sabor de un abrazo que nunca se olvida.



Repase el reportaje completo en el video que está en la portada de este artículo.

