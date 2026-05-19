La pizza que un chef de Pérez Zeledón creó para no olvidar tiempos difíciles de su infancia

En una cocina de Belén, una pizza sale del horno con un ingrediente poco común como protagonista: puré de papa. La receta fue creada por Jeison Fernández, pizzero y chef profesional que decidió transformar un recuerdo de infancia en una propuesta distinta y llena de sabor.

Jeison es originario de Pérez Zeledón, donde la papa siempre estuvo muy presente en su hogar. Durante tiempos difíciles, este ingrediente se convirtió en un gran aliado para su familia por ser económico, versátil y rendidor. Con los años, esos recuerdos quedaron marcados en su memoria y ya como chef profesional decidió rendir homenaje a esa etapa creando una pizza muy particular.

¿Cómo se prepara?

La receta inicia con una base tradicional de pizza. Luego se agregan 200 gramos de puré de papa, 120 gramos de mozzarella, jamón, albahaca y salsa tipo "Romeo". Finalmente se hornea a 250 grados, logrando una combinación entre la textura cremosa del puré y el sabor clásico de una pizza artesanal.

Más allá de lo curioso de la receta, Jeison asegura que esta pizza representa algo mucho más profundo. Es una forma de recordar cómo, incluso en momentos complicados, la comida puede ser símbolo de creatividad, unión y resiliencia. Porque a veces, los platillos más especiales nacen de los recuerdos más sencillos.

Para ver a Jeison preparar su pizza de puré y conocer todos los detalles de esta receta, no deje de revisar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.

