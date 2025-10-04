La pizza que sabe a Costa Rica y nació en el corazón de San José

En pleno Barrio Amón, San José, lo que parece ser solo una ventanita esconde un secreto gastronómico que ha sorprendido a propios y extraños. Se trata de Gilbertas Pizza, un local de tres pisos donde el sabor nacional es el verdadero protagonista.



El proyecto nació de la mano del chef Santiago Fernández, quien lo levantó bajo una premisa clara: ofrecer “la pizza más tica”. Y no se trata de un eslogan vacío. En Gilbertas Pizza, cada receta se prepara con ingredientes 100% costarricenses, desde las salsas y vegetales hasta las proteínas, apostando por los productores locales y el sabor con identidad.



La joya de la casa es “La Casicona”, una pizza con una base de salsa hecha a partir del licor nacional Cacique. Una propuesta original que se ha convertido en símbolo del menú, al unir la tradición costarricense con la creatividad gastronómica.



El amor de Santiago por la pizza viene de años atrás. Recuerda que, cuando era niño, junto a su hermano pedía masa en una cadena de pizzas para luego inventar sus propias combinaciones en casa. Aquella pasión infantil se transformó con el tiempo en un proyecto sólido, que hoy conquista paladares y posiciona a Barrio Amón como un punto de encuentro para los amantes de la buena cocina.



En Gilbertas, tradición e ingenio se combinan para demostrar que la pizza también puede ser un reflejo de la cultura nacional.

Ubicación: Frente al INVU, Barrio Amón

Redes sociales: Instagram y TikTok como Gilbertas Pizza

Sitio web: gilbertaspizza.com



Lo invitamos a repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada de este artículo.

