La niña que le enseñó al Valle Central cómo se siente el calypso limonense de verdad

En San Joaquín de Flores, el sabor del Caribe se hace presente gracias a un grupo de calypso costarricense que ha conquistado al público con su energía, alegría y apego a la tradición musical de Limón.

Con presentaciones cargadas de ritmo y entusiasmo, la agrupación demuestra que el calypso limonense va más allá de la costa caribeña y se vive y celebra en el Valle Central. Su propuesta artística conecta con personas de todas las edades, llevando un mensaje de identidad cultural y celebración.

El grupo cobra especial relevancia en el marco del 7 de mayo, fecha en que se conmemora el Día Nacional del Calypso Limonense, una expresión musical declarada patrimonio cultural que forma parte de la esencia costarricense.

Entre sus integrantes destaca la participación de una niña que ha llamado la atención del público por su talento y carisma, reflejando cómo esta tradición se transmite de generación en generación y se mantiene viva en las nuevas voces.

Para conocer de cerca a este grupo y ver en acción a la niña que está conquistando al público, no deje de revisar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.

Quienes deseen disfrutar de su espectáculo o contratar sus presentaciones pueden comunicarse al 8571-2394.