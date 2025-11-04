La música los unió: jóvenes de La Fortuna cumplirán su sueño en el Mundial de Bandas

La música los unió y, aunque estudian en colegios diferentes, los fines de semana se convierten en una sola familia. John Henry Salazar (13 años, saxofón), José Ignacio Madrigal (16, corno en si bemol) y Arturo Sandoval (14, clarinete) son tres amigos que forman parte de la Banda Comunal de La Fortuna, una agrupación que llena de orgullo al cantón sancarleño y que el próximo año representará a Costa Rica en el Mundial de Bandas, en Puebla, México.

“En la banda encontramos amigos, disciplina y mucha alegría. Es como una segunda casa”, cuentan los muchachos entre risas, justo antes de comenzar uno de sus ensayos (ver video adjunto).

Una banda que crece con el corazón

La agrupación fue fundada por Erick Quesada, músico y vecino de la zona, quien tuvo el sueño de crear un espacio artístico para los jóvenes de su comunidad. Lo que comenzó con apenas 100 integrantes, hoy suma 250 miembros, además de un staff de 25 personas y una junta de padres conformada por más de 12 familias.

Los ensayos se realizan todos los jueves y domingos, y cada presentación es una fiesta de talento, disciplina y amor por la música.

Rumbo al Mundial de Bandas

La Banda Comunal de La Fortuna fue seleccionada para participar en la World Association of Marching Show Bands, uno de los eventos más importantes a nivel mundial. Allí, compartirán escenario con agrupaciones de distintos países, mostrando el talento y la pasión que caracteriza a los jóvenes costarricenses.

“Este sueño se construyó con esfuerzo, disciplina y trabajo en equipo. Cada nota musical lleva el corazón de La Fortuna”, expresó su fundador, Erick Quesada, quien lidera el proyecto desde hace varios años.