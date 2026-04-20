La mujer que cambió una batalla contra el cáncer por un carrito lleno de dulzura y vida

En Santa Bárbara de Heredia, hay historias que se reconocen antes de ser contadas. Se intuyen en la rutina, en los recorridos diarios, en los gestos que se repiten. La de Sandra Sánchez es una de ellas. Una historia que no se impone, pero que se abre paso en cada calle que recorre.



Su vida tuvo un punto de quiebre cuando enfrentó el cáncer de mama. Fue un proceso que exigió resistencia física y emocional, una etapa donde cada decisión implicaba sostenerse frente a la incertidumbre. Sin embargo, ese momento no definió el final de su historia, sino un cambio de dirección.



Con el tiempo, Sandra decidió reconstruir su día a día desde otro lugar. Encontró en una receta familiar una posibilidad concreta. Los apretados que hoy vende no son una invención reciente, sino un legado heredado de su madre, una tradición que se mantuvo y que ahora toma forma en cada jornada de trabajo.



Con una hielera en mano, recorre las calles ofreciendo su producto. En ese gesto cotidiano hay algo más que una actividad comercial. Cada venta representa una continuidad, una forma de sostenerse y, al mismo tiempo, de conectar con quienes la rodean.



La comunidad la reconoce no solo por el sabor de sus apretados, sino por lo que representa su historia. En ella se cruzan la experiencia personal, el trabajo constante y la capacidad de transformar un momento adverso en una nueva etapa.



El recorrido diario no es solo físico. También es simbólico. En cada paso, Sandra reafirma una decisión tomada después de la enfermedad: seguir adelante. Su historia no elimina lo vivido, pero sí demuestra que es posible construir desde ahí.



Si desea conocer más sobre su historia y ver cómo es su recorrido, puede repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.



Quienes deseen probar sus apretados o apoyarla pueden realizar pedidos al 6004-8573.