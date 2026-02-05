La marimba que sanó una infancia y hoy hace vibrar a Santa Ana

Sebastián Mora es un joven de Santa Ana que, a través de la marimba, logra mover no solo el ritmo, sino también el corazón de su comunidad. Con apenas 21 años, se ha convertido en el marimbista más joven de su cantón y en una presencia habitual en actividades culturales, religiosas y comunitarias.



Su historia con este instrumento comenzó desde la niñez, tras ser diagnosticado con una serie de enfermedades que comprometían su motora. Aquella etapa marcó profundamente su vida y representó uno de los periodos más difíciles que recuerda.



“Fueron momentos muy duros de mi niñez, pero en la marimba encontré una terapia y una aliada”, afirmó Sebastián.



Ante ese panorama, su familia decidió matricularlo en un centro de enseñanza musical municipal en Santa Ana. Fue allí donde no solo desarrolló un gusto particular por la marimba, sino que también encontró en la música un estímulo clave y una forma de terapia que le ayudó a enfrentar sus padecimientos físicos.



Con el paso del tiempo, su talento comenzó a destacar. Aún conserva la primera marimba con la que aprendió a tocar, un instrumento adaptado a su tamaño cuando era niño y que hoy es considerada una de las marimbas más pequeñas de Costa Rica.



Actualmente, Sebastián es un adulto con sueños y aspiraciones claras. Junto a otro socio marimbista participa en rezos, fiestas y convivios comunales, donde cada presentación representa no solo una manifestación cultural, sino también una forma de generar ingresos para apoyarse en sus estudios universitarios.



Quienes deseen contactarlo pueden hacerlo al número 7260-1964.

Para conocer más sobre su historia y escuchar de cerca la marimba que da identidad y esperanza a Santa Ana, puede repasar el reportaje completo en el video disponible en la portada del artículo.

