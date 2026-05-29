La madrugada que Sebastián Durango pasó amasando pan y entendió el valor de este oficio en Tibás

El olor a pan recién horneado fue el encargado de recibir a Sebastián Durango en una experiencia diferente: convertirse en panadero por un día en la tradicional Panadería San Juan, ubicada 75 metros al sur del parque central de Tibás.

Desde muy temprano, nuestro reportero conoció el trabajo que se realiza detrás de cada pieza de pan, aprendiendo desde el amasado hasta el horneado junto a David Guzmán, quien le compartió algunos de los secretos de un oficio que comienza cuando la mayoría de las personas todavía duerme.

En Panadería San Juan, las jornadas arrancan todos los días a partir de las cinco de la mañana, con la preparación de una gran variedad de panes, repostería y productos recién hechos para sus clientes.

Elizabeth Arauz, dueña del negocio, asegura que la clave ha sido mantener la tradición, el sabor casero y la atención cercana con cada persona que llega al local.

Entre harina, hornos calientes y muchas risas, Sebastián comprobó que hacer pan no es tarea sencilla, pero sí un trabajo cargado de pasión y dedicación que merece todo el reconocimiento.

Le invitamos a ver el reportaje completo en el video que aparece en la portada de este artículo.

Para conocer más sobre sus productos y promociones, puede encontrar a Panadería San Juan en redes sociales bajo ese mismo nombre.