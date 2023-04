La joya turquesa que atrae a un mar de turistas al Parque Nacional Volcán Tenorio

Miles de personas lo han ido a conocer desde la apertura del Parque Nacional Volcán Tenorio en 1995.



Tal y como podrá constatar en el video adjunto, en el día de nuestra visita nos sorprendió presenciar una romería de turistas de diferentes partes del mundo que acudían a conocerlo.



Conversamos con algunos de ellos, entre los cuales destacó un grupo de amigos argentinos que llevan una semana en el país y que confesaron estar impresionados con toda la fauna y flora que han visto en territorio nacional.



La joya turquesa



En las imágenes adjuntas les mostramos el foco de la atención en este parque: las aguas cristalinas teñidas de turquesa que recorren el afluente. No es un acto de magia, es un espectáculo natural que usted puede presenciar únicamente desde el sitio conocido como El Teñidero.



Ubicado en la Cordillera Volcánica de Guanacaste, este Parque alberga un bosque lluvioso que protege especies de flora y fauna de importancia regional.



Dentro del área protegida hay otros tesoros dignos de visitar, tales como el volcán Tenorio, con sus cuatro conos, el cual ofrece vistas panorámicas naturales que permiten apreciar las llanuras del Pacífico y del Caribe.



Pero no solo eso, también se puede recorrer un sendero natural de 3,2 km que atraviesa los principales atractivos del parque, como la catarata, el pozo azul, los borbollones y El Teñidero.



Tome en cuenta que deberá que subir y bajar muchas gradas, y que será necesario llevar ropa cómoda, repelente y zapatos adecuados para caminar dentro del bosque.



Encuentre más detalles en el video adjunto.



Información de interés para visitantes:



Horario:

El ingreso se permite todos los días de 8 a. m. a 2 p. m. y los visitantes pueden permanecer en el lugar hasta las 4 p. m.



Tarifas de ingreso con IVA incluido:



- Adultos nacionales y residentes: ¢904

- Niños (as) nacionales y residentes: ¢565

- Adultos no residentes: $13,56.

- Niños (as) no residentes: $5,65