La joya oculta de La Fortuna: una playa dentro del río que pocos han visto

En La Fortuna de San Carlos, donde el turismo se mezcla con la vida diaria, existe un rincón que parece surgir de un relato fantástico. Forma parte del complejo La Fortuna Waterfall, administrado por la Asociación de Desarrollo Integral de La Fortuna, para quienes esta catarata es tanto un emblema como el motor económico de la comunidad. La caída de agua, turquesa y precisa, es una de las más fotografiadas del país. Pero bajo ese retrato conocido hay un secreto que no aparece en las postales.



A los pies de la catarata, el río continúa su ruta entre piedras oscuras y vegetación espesa, hasta que el paisaje cambia de forma inesperada. Las rocas desaparecen, la arena ocupa su lugar y aparece algo que nadie imagina encontrar en medio del bosque: una playa dentro del río. Arena amarilla, agua clara que se mueve con suavidad, peces que atraviesan el cauce y un silencio que no pesa.



No es una playa en el sentido habitual; no hay mar ni horizonte abierto. Pero la sensación es la misma: la textura fina de la arena, el agua tibia en los pies, el ritmo pausado del entorno. Quien llega hasta este tramo tiene la impresión de haber encontrado un lugar reservado, un pequeño paréntesis natural escondido entre montaña y selva.



Para ver más de esta historia y conocer este rincón único, le invitamos a repasar el reportaje completo en el video disponible en la portada del artículo.

