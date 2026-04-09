La joven que cambió su fiesta de quince años por un emprendimiento que hoy crece en Heredia

A los 15 años, las decisiones suelen girar en torno a celebraciones. Una fiesta, un viaje, un momento que marque la transición. Andrea Valentina Vega eligió otra cosa. En lugar de una fiesta, pidió una oportunidad.



Hoy, con 16 años, esa decisión ya tiene forma. En Heredia, su emprendimiento de batidos saludables no solo representa una fuente de ingreso, sino también una estructura sobre la que construye su futuro. No fue una elección impulsiva, sino una que responde a una lógica clara: sostener sus estudios y proyectar su camino hacia la universidad.



Su interés por el bienestar y el deporte definió el tipo de negocio. Los batidos no son un producto casual, sino una extensión de lo que practica y entiende. En esa coherencia encuentra una base que le permite avanzar con dirección.



Pero el proyecto no se sostiene únicamente en la idea. Se sostiene en la rutina. Su día empieza a las 4:00 a. m., cuando sale a comprar fruta fresca. A las 5:30 a. m. entrena. Luego se prepara para el colegio, donde cumple con su jornada académica hasta la tarde.



Al salir de clases, no hay pausa. Camina hasta su punto de venta, donde atiende a sus clientes y, entre pedidos, también encuentra tiempo para estudiar y avanzar con sus tareas. La jornada se extiende, pero no se fragmenta. Todo forma parte de un mismo proceso.



En ese recorrido, el apoyo familiar ha sido determinante. Su mamá, Georgina Ortega, la acompaña en la gestión del negocio y la respalda en los momentos en que se requiere presencia adicional. Más que asistencia, hay una construcción compartida.



El emprendimiento, sin embargo, va más allá del producto. Funciona como una afirmación. Una forma de entender que los proyectos no dependen únicamente de la edad, sino de la constancia con la que se sostienen. Andrea no esperó el momento adecuado. Decidió construirlo.

Si desea ver cómo ha sido su proceso y conocer más detalles de su historia, puede repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.

Quienes deseen conocer más sobre su proyecto pueden encontrarla en Instagram como @batidosvega o comunicarse al 8748-0951. Atiende de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 7:00 p. m. y fines de semana de 10:00 a. m. a 7:00 p. m.