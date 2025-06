La historia de Sofía, la niña que marca el ritmo de su futuro con timbales

Con apenas 11 años, Sofía Zapata ya demuestra una determinación que emociona e inspira. Esta joven vecina de Desamparados reparte sus días entre los estudios, el deporte y una pasión que la distingue: tocar los timbales en una banda.



Cada vez que se presenta en público, Sofía transmite una energía contagiosa. Su ritmo, entusiasmo y precisión logran que todas las miradas se posen en ella. Pero su talento musical es solo una parte de su vida.



También practica deporte con constancia, convencida de que mantener un cuerpo sano es esencial para alcanzar sus objetivos. Sofía no improvisa: tiene una meta clara y poderosa que la impulsa a superarse cada día.



“Quiero conocer otras culturas, aprender otros idiomas y representar a mi país”, dice con ilusión. Su sueño es graduarse con honores y vivir una experiencia de intercambio académico en el extranjero.



Sofía es ejemplo de esfuerzo, amor por lo que se hace y agradecimiento hacia quienes la apoyan. En cada golpe de timbal resuena la fuerza de una niña que no se conforma y que ya avanza firme hacia sus metas.



