La fuerza detrás del uniforme: Larissa representará a Costa Rica en Pasadena

A los 17 años, Larissa Castro ya ha enfrentado desafíos que pocos jóvenes de su edad pueden imaginar. Sin embargo, nunca ha permitido que las enfermedades definan su vida. Al contrario, hoy se prepara para cumplir uno de sus mayores sueños: representar a Costa Rica en el Desfile de las Rosas 2027, en Pasadena, California (ver video adjunto).

La estudiante de duodécimo año de CEDES Don Bosco forma parte de los 275 integrantes de la banda que llevará el talento costarricense a uno de los eventos más importantes del mundo.

Su camino no ha sido sencillo. Desde los siete años fue diagnosticada con hidradenitis supurativa, una enfermedad inflamatoria crónica que le ha exigido múltiples tratamientos y un constante seguimiento médico.

Recientemente, además, recibió un nuevo diagnóstico: hipertensión intracraneal idiopática.

En diciembre de 2024 vivió uno de los momentos más difíciles de su vida. Minutos antes de una presentación, sufrió un intenso dolor de cabeza que le provocó la pérdida momentánea de la vista. Ese episodio marcó un antes y un después.

Como consecuencia de su condición médica, durante todo el 2025 tuvo que recibir clases de manera virtual mientras se sometía a consultas, exámenes y tratamientos.

Este 2026 logró regresar a las aulas para vivir con intensidad su último año de colegio.

Además de mantener un excelente rendimiento académico, Larissa integra la banda del CEDES Don Bosco y también forma parte del coro de la institución, donde ha encontrado en la música una motivación para seguir adelante.

Ahora, junto a sus compañeros, trabaja con disciplina para representar al país en el Desfile de las Rosas 2027, demostrando que la perseverancia puede superar cualquier obstáculo.

La historia de Larissa es un recordatorio de que las dificultades no tienen por qué limitar los sueños. Su actitud, esfuerzo y pasión la han llevado a convertirse en un ejemplo de resiliencia para toda la comunidad educativa y para Costa Rica.