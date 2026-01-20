La fuerza de una madre inspira a toda Alajuela

Flor Rivas es sinónimo de esfuerzo, dedicación y alegría. Madre de cuatro hijos, esta mujer incansable limpia casas para asegurarse de que sus pequeños tengan acceso a una educación de calidad y puedan cumplir sus sueños de convertirse en profesionales (ver video adjunto).

Pero Flor no se limita a trabajar; también estudia junto a sus hijos y comparte momentos de esparcimiento con ellos en el parque, demostrando que el amor y la educación van de la mano. Su sonrisa constante ilumina incluso los días más difíciles, mostrando que la esperanza puede superar cualquier obstáculo económico.

Recientemente, una empresa quiso reconocer el esfuerzo de Flor y sus hijos y les donó uniformes escolares, un gesto que premia su dedicación y les recuerda que el compromiso y la perseverancia tienen recompensa.

Flor Rivas y su familia son un ejemplo vivo de que con amor, disciplina y alegría, los sueños sí se pueden alcanzar. La historia de esta madre alajuelense nos recuerda que, incluso en medio de las dificultades, siempre hay motivos para sonreír y celebrar.





