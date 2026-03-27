La floración que transforma Cartago en un paisaje blanco y atrae a visitantes cada año

Hay momentos en los que la naturaleza decide cambiar el ritmo del paisaje, cubrirlo de silencio y llenarlo de un color que no se queda para siempre. En las faldas del volcán Irazú, en Cartago, ese instante llega cada año cuando la manzanilla florece y convierte la tierra en un manto blanco que parece moverse con el viento.



Hasta este escenario llegó un equipo de Más Que Noticias, adentrándose en una finca donde la tradición agrícola no es un discurso, sino una práctica que se sostiene desde hace más de medio siglo. El recorrido comienza con una caminata de aproximadamente kilómetro y medio, en la que los senderos, las nacientes y las parcelas acompañan el paso y preparan la mirada para lo que viene.



En ese trayecto se percibe el cuidado que exige la tierra. Cada detalle, desde el manejo del suelo hasta la protección de las plantas, responde a una lógica de respeto y conocimiento heredado. La manzanilla, más que un cultivo, es el eje de esa historia. Aunque hoy comparte espacio con otras plantas medicinales, sigue siendo la protagonista de una temporada que transforma el entorno.



Al final del camino, el paisaje se abre. La floración aparece sin aviso, extendiéndose como un tejido blanco que cubre la superficie y se deja atravesar por la brisa fría del Irazú. Es un espectáculo que no se impone, sino que invita a detenerse. Algunos visitantes levantan sus cámaras; otros, simplemente, observan.



La floración dura pocos días, pero en ese breve tiempo concentra años de trabajo, memoria y continuidad. No es solo un fenómeno visual, es también la expresión de una relación con la tierra que se mantiene viva.



En ese lugar, cada flor es parte de una historia que no siempre se ve, pero que se siente en el recorrido, en el silencio y en la manera en que el paisaje se deja habitar.



Si desea conocer más sobre esta experiencia y ver de cerca la floración de la manzanilla, puede repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada de este artículo.

