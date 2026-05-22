La finca donde las ranas de ojos rojos y las abejas se convirtieron en un negocio familiar exitoso

La Ruta Turística de Más Que Noticias continúa recorriendo los rincones más sorprendentes de Sarapiquí. En esta tercera entrega, la aventura nos condujo hasta Neches Farm, un emprendimiento familiar donde la naturaleza, la educación ambiental y la pasión por el campo se fusionan para ofrecer una experiencia que difícilmente se olvida.

Este proyecto es impulsado por una familia emprendedora que ha encontrado en el turismo rural sostenible una forma de vida y un motor de desarrollo para su comunidad. El encargado de guiar a los visitantes es Eliecer, quien, junto a su esposa e hijo, ha construido un espacio que combina aprendizaje y contacto directo con la biodiversidad costarricense.

Durante el recorrido, los visitantes tienen la oportunidad de conocer la vital importancia de las abejas para el equilibrio del ecosistema, explorar una variedad de plantas cultivadas bajo principios ecológicos y observar, a pocos centímetros de distancia, a las célebres ranas de ojos rojos en su hábitat natural. Este anfibio, uno de los más emblemáticos de Costa Rica, se convierte en la estrella indiscutible del tour.

La experiencia no solo permite disfrutar de la serenidad que ofrece el entorno natural, sino también comprender cómo una familia de la zona apuesta decididamente por el turismo responsable como alternativa de desarrollo sostenible. Neches Farm recibe tanto a visitantes nacionales como extranjeros, consolidándose como un destino que refleja lo mejor del turismo rural costarricense.

Para revivir cada detalle de esta fascinante visita, le invitamos a ver el reportaje completo en el video que aparece en la portada de este artículo. No se lo pierda.



Quienes deseen obtener más información sobre los tours disponibles pueden comunicarse al 8501-4961 o visitar las redes sociales de Neches Farm.

