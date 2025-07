La fe no tiene fronteras: esta comunidad celebra su propia romería

Descalzos, en sandalias o incluso en tacones. Así emprenden su marcha cada 2 de agosto los vecinos de Guadalajara de Buenos Aires de Puntarenas. No caminan hacia Cartago, pero sí hacia una misma devoción: la Virgen de los Ángeles.



Desde hace más de tres décadas, esta comunidad del sur de Costa Rica vive su propia romería. Lo hace por amor profundo a La Negrita, que encontró en este pueblo una segunda casa. La distancia o la edad no impiden la fe. Por eso nació esta peregrinación local: una caminata de 20 kilómetros que reúne a familias, amigos y vecinos para agradecer, pedir y renovar promesas.



Durante la jornada, los cánticos resuenan entre cafetales y caminos de lastre. No hay que ir al Santuario Nacional para sentir la presencia de la Virgen: basta con el corazón dispuesto y la fe compartida.



La romería culmina con una fiesta que mezcla tradición y espiritualidad. Concursos, platos típicos, oraciones y testimonios de milagros vividos llenan de sentido cada rincón del pueblo. Cada detalle busca rendirle homenaje a esa madre celestial que, como afirman los vecinos, “nunca abandona a sus hijos”.



En Guadalajara, La Negrita es parte del alma del lugar. Es guía, consuelo y esperanza de quienes siembran, luchan y agradecen. Porque en este rincón de Puntarenas, más allá de medirse en kilómetros, la romería se mide por la intensidad del amor.



Repase el reportaje completo en el video que está en la portada.