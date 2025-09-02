La fábrica que convirtió el chonete en símbolo de identidad nacional

En lo profundo de las montañas de Platanare‍s, en Pérez Zeledón, se levanta una de las fábricas de sombreros más emblemáticas de Costa Rica: Sombra Tica. Fundada hace 40 años por el visionario Sergio Chacón, esta empresa ha logrado posicionar al chonete, símbolo del alma campesina, en todos los rincones del país.



Todo comenzó con ese clásico sombrero campesino, pero con el tiempo la fábrica diversificó su producción, convirtiéndose en sinónimo de calidad, identidad y tradición. Desde su taller artesanal, enclavado en la zona sur, los productos de Sombra Tica viajan a lo largo y ancho del territorio nacional, llevando no solo sombreros, sino también historia y cultura costarricense.



El éxito de la marca no se basa únicamente en su trayectoria, sino en su apuesta por lo hecho en Costa Rica. En un mundo cada vez más globalizado, Sombra Tica se distingue por el uso de materiales de calidad, el trabajo de manos expertas y diseños adaptados al clima y al estilo de vida del país.



Desde el corazón de Pérez Zeledón hasta la cabeza de miles de costarricenses, esta empresa demuestra que un buen sombrero nunca pasa de moda y que la identidad tica sigue viva en cada una de sus piezas.



